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Bursa'da park halindeki kamyon alevlere teslim oldu

Bursa'da park halindeki kamyon alevlere teslim oldu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki asfalt yama kamyonunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'da park halindeki kamyonda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.

Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi Akıncılar Caddesi'nde park halinde bulunan asfalt yama çalışmalarında kullanılan bir kamyonda yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri durumu ekiplere ve araç sahibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında araç kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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