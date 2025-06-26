Bursa'da Özel Güvenlik Haftası Kutlamaları

Bursa'da Özel Güvenlik Haftası Kutlamaları
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Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, özel güvenlik haftası etkinlikleri çerçevesinde özel güvenlik görevlilerini kabul ederek, mesleki aidiyetin güçlendirilmesi ve motivasyonun artırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Özel Güvenlik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erşat Kabasakal, Özel Güvenlik Şube Müdürü Fatih Akyol ve özel güvenlik görevlilerini makamında kabul etti.

29-30 Haziran tarihleri arasında her yıl kutlanan "Özel Güvenlik Haftası" çerçevesinde düzenlenen anlamlı ziyaretlerde, özel güvenlik görevlilerinin toplumda görünürlüğünün artırılması, motivasyonlarının yükseltilmesi ve mesleki aidiyetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Etkinlik çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erşat Kabasakal ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Fatih Akyol, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nu ziyaret ederek özel güvenlik görevlileriyle bir araya geldi. Görüşmede günün anlam ve önemi üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, özel güvenlik görevlilerinin görevlerini fedakarca yürüttüğü vurgulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Zaimoğlu, özel güvenlik personeline görevlerinde başarılar dileyerek, halkın güvenliğine sağladıkları katkının önemli olduğunu ifade etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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