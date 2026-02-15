Haberler

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile servis minibüsü çarpıştı 9 kişi yaralandı.

Kaza, Burhaniye mahallesi Hazine sokak ile Hasköy yolu sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hazine sokakta seyir halinde olan Sürücü Ümral M.(64) yönetimindeki 16 BNC 293 plakalı servis minibüsü, Hasköyyolu sokaktan çıkan sürücü Hümeyra A.(24) yönetimindeki 16 EY 699 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile otomobildeki yolcular Sümeyye Y.(18), Betül Y.(27), Elif Y.(23) ve minibüsteki yolcular İbrahim Y.(30), Nilgün B.(51), Celalettin K.(54) ile Rahime K.(44) yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
