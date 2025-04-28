Bursa'da Otomobil Kazası: Kadın Yaralandı

Bursa'da bir otomobil sürücüsü karşıdan gelen otobüse çarpmamak için manevra yapınca, yolda yürüyen kadına çarptı. Savrulan kadın yaralanırken, panikleyen sürücü başka araçlara çarparak durabildi. Kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesine bağlı bir mahallede gündüz saatlerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, cadde üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen otobüse çarpmamak için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen kadını fark edemedi. Kadına çarpan sürücü, kazanın ardından paniğe kapılarak aracın kontrolünü kaybetti ve önünde park halinde bulunan bir başka araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA