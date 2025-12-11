Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
İnegöl ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 24 yaşındaki Rumeysa Ü. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Paşaören ile Hicran Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Muhammed E. (21) idaresindeki 01 BD 360 plakalı otomobil, Celalettin Ü. (55) idaresindeki 16 AYD 949 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Rumeysa Ü. (24) yaralandı. Yaralı, kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
