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Bursa'da otomobil işyerine girdi, sürücü hafif sıyrıklarla kurtuldu

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Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir işyerine girerken; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarından bulunan bir işyerine daldı. Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı ise ufak sıyrıklarla atlatırken dükkanda maddi hasar oluştu.

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir işyerine girerken; sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarından bulunan bir işyerine daldı. Kaza sonrası çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü kazayı ise ufak sıyrıklarla atlatırken dükkanda maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Bursa Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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