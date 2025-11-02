Haberler

Bursa'da Otobüsle Kafa Kafa Çarpışmaktan Kıl Payı Kurtulan Sürücünün Anları Kamerada

Bursa'da Otobüsle Kafa Kafa Çarpışmaktan Kıl Payı Kurtulan Sürücünün Anları Kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, otomobil sürücüsü otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırdı. O anlar araç kamerasıyla kaydedildi ve ölümle burun buruna gelindi.

Bursa'da ailesiyle birlikte ilerleyen otomobil sürücü, yola çıkan otobüsle kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırdı. Ölümle burun buruna gelinen o anlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar ile 1. Başar sokak kesişiminde yaşandı. 3. Pazar Sokaktan ailesiyle birlikte ilerleyen otomobil sürücüsü kendi yolundan ilerlerken, 1. Başar Sokaktan çıkan otobüs ile kafa kafaya geldi. Ölümle burun buruna gelen sürücü, direksiyonu kırmasıyla kazadan kıl payı kurtuldu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Valencia maçında sakatlanan Arda'nın son durumu belli oldu

Milyonların yüreği ağzına gelmişti! İşte Arda'nın son durumu
Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil

Turiste sattığı patates cipsin fiyatı öyle böyle değil
30 kişinin market borcunu ödeyen gizemli hayırsever veresiye defterini yaktı

Kim bu hayırsever? Binlerce liralık borcu kapatıp defteri yaktı
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Bir türlü teşhis konulamamıştı! Sibil Çetinkaya hastalığının neyle ilgili olduğunu duyurdu

Günlerdir hastanedeydi! Sibil Çetinkaya'ya nihayet teşhis konuldu
Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Kabustan uyandılar
Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek

Pastırma sıcakları bitiyor! Hava aniden değişecek
Bir döneme damga vuran telefon markası yeniden Türkiye'ye geliyor

Bir döneme damga vuran efsane telefon Türkiye pazarına dönüyor
Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı

Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Benfica deplasmanda güle oynaya kazandı

Deplasmanda güle oynaya kazandı
Alp Dağları'nda çığ düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

Alp Dağları'nda çığ felaketi: 5 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.