Bursa'da Orman Yangınlarına Havadan ve Karadan Müdahele Devam Ediyor

Bursa Valiliği devam eden orman yangınları ile mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirterek, çalışmalara katılan araç, personel ve tahliye edilen vatandaş sayılarını paylaştı.

Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde devam eden orman yangınlarına, 35 hava aracı, bin 136 kara aracı ve 2 bin 600 personel ile havadan ve karadan müdahale devam etmektedir. Orman yangınları kapsamında; Karahıdır 170 hane 680 vatandaş, İğdir 220 hane 880 vatandaş, Ağlaşan 150 hane 250 vatandaş, Saçaklı 10 hane 35 vatandaş, Çakmak 60 hane 250 vatandaş, Çamoğlu 20 hane 30 vatandaş, Çatalsöğüt 250 hane 350 vatandaş, Ilıcaksu 30 hane 62 vatandaş, Dutluca 35 hane 76 vatandaş, Yakuplar 80 hane 300 vatandaş, Avdancık 90 hane 250 vatandaş, Gedikler 200 hane 600 vatandaş olmak üzere toplam 12 mahallede, bin 315 hane ve 3 bin 763 vatandaşımız güvenli şekilde tahliye edilmiştir." - BURSA