Bursa'da Orman Yangınları Artıyor, Sıcak Hava Etkiliyor

Bursa'da Orman Yangınları Artıyor, Sıcak Hava Etkiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sıcak hava ve lodos nedeniyle orman yangınları sıklaşıyor. Demirtaş ve Kestel bölgelerinde çıkan yangınlara helikopter ve diğer ekipler müdahale ediyor.

Şehir merkezinde termometrenin 40 derecenin üzerinde gösterdiği Bursa'da orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor. Sıcak hava lodosla birleşince orman yangınları kaçınılmaz hale geliyor.

Sabah saatlerinde Demirtaş Mahallesi sınırları içerisinde çevre yolu altındaki ormanlık alanda yaşanan orman yangının ardından bir yangında Kestel ilçesi ile Yenişehir ilçeleri arasında kalan Seymen ve Marmaracık mevkiinde meydana geldi. Makilik alanda başlayan yangın şiddetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İsmetiye Mahallesindeki orman yangınına müdahale edip kontrol altına alınmasında büyük rol oynayan 2 yangın söndürme helikopteri bu bölgeye yönlendirildi. Bölgeye orman ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.