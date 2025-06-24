Bursa'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevler, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen 3 helikopter, 9 arazöz ve 89 personel ile kontrol altına alındı.
Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye ile Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan anında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, öğle saatlerinde Selimiye-Menteşe arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.
Yangına 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri 89 personel havadan ve karadan müdahale etti. Söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa