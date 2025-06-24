Bursa'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü

Bursa'da Orman Yangını Hızla Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Selimiye ve Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Alevler, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen 3 helikopter, 9 arazöz ve 89 personel ile kontrol altına alındı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye ile Menteşe mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan anında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Selimiye-Menteşe arasındaki ormanlık bölgede başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekibi yönlendirildi.

Yangına 3 helikopter, 9 arazöz, 5 su tankeri 89 personel havadan ve karadan müdahale etti. Söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda

Galatasaray Osimhen'e tarih verdi! Ya kabul et ya da elveda
Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı seneler sonra ekrana dönüyor

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi seneler sonra ekrana dönüyor
Paris'te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı

Paris'te 9 yaşındaki kızla evlenmeye çalışan 39 yaşındaki sapık tutuklandı
Hayal Köseoğlu 10 yıldır gizlediği hastalığını ilk kez açıkladı

10 yıldır gizlediği hastalığını ilk defa açıkladı
Zimbabve'de sıtma salgını korkunç boyutta: 317 kişi hayatını kaybetti

Salgın korkunç boyuta ulaştı! Ülkede 317 can aldı
Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi

Romulo için yapılan inanılmaz teklif reddedildi
Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç

Neler oldu neler! Messi'yi 7 dakikada yıkan maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.