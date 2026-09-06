Kestel'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi mevkiinde çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Bursa İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 arazöz ve 1 su tankeri ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ve 1 su ikmal aracı yangın bölgesine yönlendirildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma başlatırken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahaleye katıldı.

Yangına ilişkin çalışmalar sürerken, gelişmelerin AKOM tarafından takip edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı