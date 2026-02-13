Haberler

Bursa'da kadın öğretmen okul önünde silahlı saldırıya uğradı

Bursa'da kadın öğretmen okul önünde silahlı saldırıya uğradı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir özel okulda öğretmenlik yapan Gizem N., eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından okul önünde silahla vuruldu. Yaralı öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N., okul önünde eski nişanlısı olduğu iddia edilen kişi tarafından silahla vuruldu. Yaralanan öğretmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, özel bir okulda öğretmenlik yapan Gizem N.'yi takibe alan eski nişanlısı, okuldan çıkar çıkmaz yanında bulundurduğu silahla genç öğretmene ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belinden yaralanan öğretmenin Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu