Bursa'da Motosikletten 5 Kişilik Aile Geçişi Şok Etti
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çocuklarıyla birlikte tek bir motosikletle tehlikeli bir yolculuğa çıkan 5 kişilik ailenin görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Sürücünün kask takmaması ve koruyucu ekipman kullanılmaması dikkat çekti.
Bursa'da motosiklete 5 kişi binen aile yürekleri ağza getirdi
BURSA - Bursa'da anayol üzerinde motora 5 kişi binen aile, yaptığı tehlikeli seyahatle yürekleri ağza getirdi. Çocuklarında bulunduğu motosikleti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde çocuklarında bulunduğu 5 kişilik aile, tek bir motosikletle trafikte kilometrelerce seyahat etti. Motosikletin sürücüsü kask takmazken, arkasındaki ve önündeki aile üyelerinin de herhangi bir koruyucu ekipman kullanmadığı görüldü. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu Ankara Yolu Caddesi'nde tehlikeli yolculuk kameraya yansırken, olay sosyal medyada da tepki topladı. Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar, denetimlerin artırılması çağrısında bulundu.