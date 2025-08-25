Bursa'da Motosikletli Kovalamaca: Polis Aracına Çarptı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında motosiklet, polis aracına çarparak durdu. Olayda yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan kovalamacada direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli, polis aracına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Ekipler kaçan aracı takibe aldı. Kısa süreli kovalamacada kontrolünü kaybeden motosikletli, polis aracına çarptı. Duran araçtaki sürücü gözaltına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis otosunda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
