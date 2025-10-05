Haberler

Bursa'da Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Sohbet

Güncelleme:
Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeyken arkadaşıyla sohbet etmek için bir elini ticari aracın camına yaslayarak motosikleti kullandı. Tehlikeli hareketler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü seyir halindeki arkadaşıyla sohbet etmek için, bir elini seyir halindeki ticari aracın camına yasladı, diğer eliyle de motosikleti kullandı. Sürücülerin tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yolda karşılaştığı ticari aracın sürücüsü olan arkadaşıyla sohbet etmek istedi. Sohbete dalan sürücü, bir kolunu aracaya yaslayıp diğer eliyle motosikleti sürmeye devam etti.

Trafiği ve kendi canını hiçe sayan sürücülerin bu tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
