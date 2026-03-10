Kontrolden çıkan motosiklet devrildi : 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Mouayad A. (27) yönetimindeki 16 MC 0972 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosiklettten düşen sürücü ve arkasındaki eşi Sidre A. (23) ve çocukları 4 yaşındaki Henadi A. ve 2 yaşındaki Abdullatif A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı