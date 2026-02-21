Haberler

İki motosiklet böyle çarpıştı… 1'i hamile 2 yaralı

İki motosiklet böyle çarpıştı… 1'i hamile 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i hamile iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i hamile 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Teyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihat K. yönetimindeki 54 AEL 953 plakalı motosiklet ile Yalçın O.'nun kullandığı 48 ATC 606 plakalı motosiklet seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 54 AEL 953 plakalı motosiklet sürücüsü Cihat K. ile arkasında yolcu olarak bulunan hamile eşi Zümrüt K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile Zümrüt K.'nin karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı

Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Trump: Suriye'nin başına Şara'yı ben getirdim

Trump'tan Şara hakkında olay sözler: Suriye'nin başına ben getirdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
Geleneğiniz batsın! Düğünde genç erkeğe yaptırdıklarına bir bakın

Geleneğiniz batsın! Düğünde yasak falan dinlemediler
Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması

Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor

Ünlü çiftten güzel haber: Aile genişliyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor

Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı
CHP'li başkan partiden ihraç edildi

CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...

Yasak aşk feci sonla bitti! Kadının kocası aniden eve dönünce...