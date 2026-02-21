İki motosiklet böyle çarpıştı… 1'i hamile 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i hamile 2 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Teyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihat K. yönetimindeki 54 AEL 953 plakalı motosiklet ile Yalçın O.'nun kullandığı 48 ATC 606 plakalı motosiklet seyir halindeyken çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 54 AEL 953 plakalı motosiklet sürücüsü Cihat K. ile arkasında yolcu olarak bulunan hamile eşi Zümrüt K. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hamile Zümrüt K.'nin karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı