Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İnegöl'de meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki kişi yaralandı ve kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi. Polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Kaza, saat 22.20 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak'ta meydana geldi. Yusuf I. (16) yönetimindeki 16 BJL 465 plakalı motosiklet karşı yönden gelen Sürücü Mustafa K. (23) yönetimindeki 43 ACU 783 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki yolcu Ege A.(15) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
