Kazada yaralanan alkollü bisiklet sürücüsüne ceza yağdı
İnegöl'de motosikletle çarpışan bisiklet sürücüsü yaralandı. Alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL ceza uygulandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Mert Ş. (28) yönetimindeki 16 BFU 717 plakalı motosiklet ile Kerim D. (49) yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri 1.70 promil alkollü olduğunu tespit ettikleri bisikletin sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL cezai işlem uyguladı. - BURSA