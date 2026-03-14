Bursa'da metruk binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Osmangazi ilçesinde bulunan metruk bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yangının madde bağımlıları tarafından çıkartıldığı iddia edilirken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kuruçeşme Sokak'ta bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Kimsenin yaşamadığı binanın çatı katında, İddiaya göre madde bağımlılarının çıkardığı yangın kısa sürede büyüdü.

Alevleri fark edip büyük panik yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak kısa sürede söndürdü.

Yangında yaralanan olmazken, metruk binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
