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Bursa'da metroda yaşlı kadına yer vermeyen yolcuların duyarsızlığı dikkat çekti

Bursa'da metroda yaşlı kadına yer vermeyen yolcuların duyarsızlığı dikkat çekti
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Bursa'da metroyla yolculuk eden yaşlı bir kadın, ayakta durmakta zorlanarak baygınlık geçirdi. Olayın ardından bazı vatandaşlar yaşlı kadına yardım ederken, yer vermeyen diğer yolcuların kayıtsız kalması dikkat çekti.

Bursa'da metroyla yolculuk yapan yaşlı kadın ayakta durunca baygınlık geçirdi. Bazı vatandaşlar yaşlı kadına yardımcı olurken, yaşlı kadına yer vermeyen duyarsız yolcular ise kameraya yansıdı.

Bursa'da Nilüfer ilçesine gitmek için toplu taşıma aracına binen yaşlı bir kadın yolcular tarafından yer alamadı. Ayakta yolculuk eden kadın, dakikalar sonra dayanamayıp baygınlık geçirdi. Yaşlı kadının yere düştüğü fark eden bazı vatandaşlar hemen müdahale ederken, 112 ekiplerine de bilgi verildi. Neyse ki çok ciddi bir yaralanma meydana gelmezken, o anlar kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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