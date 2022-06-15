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Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi

Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi.

Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi. Dumanlar mahalleyi kaplarken şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Kadıboğaz Sokak'ta tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir genç kaldığı evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede bütün evi sararken dumanlar mahalleyi kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren mücadelesi sonucu yangın söndürülürken polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi Bursa 3. Sayfa Haberler

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