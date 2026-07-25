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Bursa’da lüks otomobil kazaya karıştı, sürücü kaçtı

Bursa’da lüks otomobil kazaya karıştı, sürücü kaçtı
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Bursa’da makas atarak ilerleyen lüks araç, başka bir araca çarptıktan sonra kaçtı.

Bursa'da makas atarak ilerleyen lüks araç, başka bir araca çarptıktan sonra kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Yolu mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir Lamborghini, makas atarak ilerlemeye başladı. Bir süre sonra kontrolünü kaybeden sürücü, aynı istikamette seyir halinde olan Mercedes marka bir otomobile çarptı. Çarpmanın ektisiyle şerit değiştiren otomobili gören lüks araç sürücüsü, arkasına bile bakmadan kaçtı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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