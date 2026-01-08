Lüks sitenin cam balkonları lodosla beraber uçtu

Bursa'da etkili olan lodos hayatı felç etti. Önüne kattığını sürükleyen lodos, bir sitenin 5 dairesinin cam balkonları yerinden söküldü.

Bursa'da şiddeti yer yer 75 kilometreyi aşan lodos sebebiyle ağaçlar devrilirken, çatılar yerinden söküldü. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise, lüks bir sitenin cam olan balkonlarının üzerine yapılan cam balkon sistemi, lodosa fazla dayanamadı. Büyük bir gürültüyle bir bir sökülen balkonlar, uçtu. 5 dairenin balkonunda farklı şekilde hasar meydana gelirken, yaralananın bile olmaması sevindirdi.

Site yönetimi apartmanların altına gereken önlemi alırken, havanın yağmurla birlikte yumuşaması herkesi rahatlattı. - BURSA