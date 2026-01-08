Haberler

Lüks sitenin cam balkonları lodosla beraber uçtu

Lüks sitenin cam balkonları lodosla beraber uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan lodos, 75 km/s hıza ulaşarak birçok yapı üzerinde hasara yol açtı. Bir sitenin 5 dairesinin cam balkonları yerinden söküldü, ağaçlar devrildi. Şans eseri yaralanan olmadı.

Bursa'da etkili olan lodos hayatı felç etti. Önüne kattığını sürükleyen lodos, bir sitenin 5 dairesinin cam balkonları yerinden söküldü.

Bursa'da şiddeti yer yer 75 kilometreyi aşan lodos sebebiyle ağaçlar devrilirken, çatılar yerinden söküldü. Merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise, lüks bir sitenin cam olan balkonlarının üzerine yapılan cam balkon sistemi, lodosa fazla dayanamadı. Büyük bir gürültüyle bir bir sökülen balkonlar, uçtu. 5 dairenin balkonunda farklı şekilde hasar meydana gelirken, yaralananın bile olmaması sevindirdi.

Site yönetimi apartmanların altına gereken önlemi alırken, havanın yağmurla birlikte yumuşaması herkesi rahatlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım