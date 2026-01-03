Haberler

Bursa'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi

Bursa'da seyir halindeki araçların üzerine ağaç devrildi
Güncelleme:
Bursa'da etkili lodos nedeniyle devrilen ağaçlar, seyir halindeki araçların üzerine düştü. Sürücüler 112 ekiplerinden yardım istedi. Olayda yaralanan olmadı.

Bursa'da etkili lodos, refüjdeki ağaçları devirdi. Devrilen ağaçlar seyir halindeki araçların üzerine düştü. Facianın eşiğinden dönen sürücüler 112 ekiplerinden yardım istedi.

Kent merkezinde hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesinde cadde üzerine devrilen ağaçlar, seyir halindeki hafif ticari iki aracın üzerine düştü. Faciadan eşiğinden dönen sürücüler yaşadığı şok sonrası araçlarından inip 112 ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince ağaçların altında kalan araçlar kurtarıldı.

Öte yandan, Orhaneli Yolu üzerinde de yola devrilen ağaç nedeniyle trafik polisleri yolu tek şeride indirdi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, yetkililer mecbur olmadıkça dışarı çıkılması konusunda uyarıda bulundu. - BURSA

