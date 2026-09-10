Bursa’da kurtuluş yıl dönümü kutlamaları öncesi bazı yollar trafiğe kapatılacak

Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında kent merkezinde bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11 Eylül Cuma günü Tophane, Atatürk Caddesi ve Heykel güzergahında kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kortejin ardından Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları yapılacak. Etkinlikler nedeniyle saat 08.30'dan itibaren kutlamalar sona erene kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Altıparmak Caddesi Varyant altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Önü Kavşağı ve Setbaşı Kavşağı'nın Atatürk Caddesi istikameti trafiğe kapatılacak.

Ayrıca Atatürk Caddesi'ne çıkışı bulunan tüm cadde ve sokaklarda da araç geçişine izin verilmeyecek. Yetkililer, söz konusu güzergahları kullanacak vatandaşların ulaşımda aksamalar yaşamamaları için trafik görevlilerinin yanı sıra işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymalarını ve alternatif güzergahları kullanmalarını istedi.

Öte yandan, trafik tedbirlerinin kutlama programının tamamlanmasının ardından sona erdirileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı