Bursa'da korsan taşımacılığa büyük ceza: 415 bin TL

Bursa'da gerçekleştirilen denetimde 16 araç kontrol edilirken, korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 4 sürücüye ve 4 yolcuya toplam 415 bin 480 TL ceza uygulandı. Sürücünün yolcuya polis denetimi olursa "Arkadaşız" demesini tavsiye ettiği ortaya çıkarken, polisleri görünce doğruyu söyleyen yolcuya da 3 bin 700 lira ceza kesildi.

Bursa-Mudanya yolunda trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen korsan taksilere yönelik denetimde 16 araç kontrol edildi. Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 4 sürücü ile 4 yolcuya toplam 415 bin 480 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 4 araç ve 4 sürücü trafikten men edildi. İki saat süren uygulamada toplam 16 araç kontrol edildi. Yapılan incelemelerde 4 aracın korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Korsan taşımacılık yaptığı öne sürülen 4 sürücü ve araçlarda bulunan 4 yolcu hakkında işlem yapıldı. Yolculara toplam 15 bin 120 lira ceza uygulanırken, denetim kapsamında kesilen trafik idari para cezalarının toplamı 415 bin 480 lira oldu. Denetimde dikkat çeken bir detay ise korsan taşımacılık yapan araçların birinin lüks otomobil olması oldu. Ekipler tarafından durdurulan lüks otomobilin de ücret karşılığında korsan yolcu taşımacılığında kullanıldığı tespit edildi. Araç hakkında gerekli işlemler yapılarak, trafikten 60 gün men edildi.

"Polis çevirirse arkadaşız de"

Denetim sırasında yolculardan birinin verdiği ifade ise dikkat çekti. Yolcunun sürücünün yolculuk sırasında kendisine "Polis çevirirse arkadaşız de" dediğini söylediği öğrenildi. Yolcu, ekiplerin kontrolü sırasında sürücüyle arkadaş olmadığını, uygulama üzerinden para karşılığında yolculuk yaptığını belirtti. Yolcu basın mensuplarına da, "Güzelyalı'da araç çağırdım, seyahat halindeyken polis memurları durdurdu. Şoför benim adımı soyadımı sordu. 'Arkadaş olduğumuzu söyle' dedi. Bunları söylemedim. Ben de 3 bin 700 lira ceza yedim. Şoför bana her şey yasal dedi" diye konuştu.

Denetimlerin ardından korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 4 araç trafikten 60 gün men edilirken, 4 sürücünün de 30 gün ehliyetlerine el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı