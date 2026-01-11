Haberler

Bursa'da sabah saatlerinde korkunç kaza: 2 ağır yaralı

Bursa'da sabah saatlerinde korkunç kaza: 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin kaldırımdaki trafik levhasına ve ağaca çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde saat 06.00 sıralarında Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Altıparmak Caddesi istikametinden Çekirge yönüne seyir halinde olan 16 BAK 242 plakalı otomobilin sürücüsü Sezer Kurtoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan trafik uyarı levhasına çarptı, ardından savrularak ağaca vurdu.

Kazada sürücü Sezer Kurtoğlu ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mert Can Çevikel ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
