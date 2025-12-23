Haberler

Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

İnegöl'de meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil bariyerlere çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl Akhisar Mahallesi Yenice Köprülü kavşakta meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan sürücü Rahmi E. (49) idaresindeki 35 VED 55 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki eşi Vesile E. (55) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
