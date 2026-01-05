Haberler

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce ağaca çarptı sonra alev aldı

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil önce ağaca çarptı sonra alev aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, ağaca çarparak alev aldı. Olayı gören vatandaşlar yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra alev aldı, vatandaşlar tüpler ile yangına müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Yeniceabat bağlantı yolunda saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev almaya başladı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, araçtaki alevlere yangın tüpleriyle müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaşananlar bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti

Sırf izlenmek için imama yaptırdıkları tepki çekti
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı