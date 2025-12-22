Haberler

Dereye uçan minibüsün sürücüsü yaralandı

Gemlik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düşen minibüste sürücü yaralandı. Olay anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Bursa'da kontrolden çıkan minibüs dereye uçtu. Sürücünün yaralandığı kaza anları bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Olay, Gemlik ilçesi hastane yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki dereye düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir iş yerinin kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

