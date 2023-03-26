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Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

Bursa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu: 2 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Yan yatan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Adapazarı karayolu hocaköy sapağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 SB 499 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası kamyonet yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İlkay Altay - 3. Sayfa

İznik Bursa 3. Sayfa Haberler

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