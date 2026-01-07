Fren yerine gaza bastı, 2 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil kontrolden çıkarak motosikletle çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Müjgan D. (73) yönetimindeki 16 ADL 534 plakalı otomobil, sürücüsünün panik yaparak gaza basmasıyla kontrolden çıktı. Hızlanan araç refüjden geçip karşı yönden gelen Özhan Ö. (42) yönetimindeki 16 BTF 156 plakalı motosiklete hızla çarpıp kaldırıma çıktı. Araçtan fırlayan parçalar bir işyerinin camını da kırdı. Kaza sonucu olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın motosiklete çarpıp kaldırıma çıktığı ve kazanın ardından vatandaşların yardıma koştukları görüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA