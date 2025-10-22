Bursa'da Kontrolden Çıkan Araç Bariyere Çarptı: 4 Yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinden Mustafakemalpaşa yönüne seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 16 EIC 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyere çarptı ardından refüje savruldu. Kazada sürücü M.Ö., annesi H.Ö., babası Z.Ö. ve ailenin bakıcısı G.Ç. yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA