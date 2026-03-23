Bursa'da kız meselesi kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Bursa'da iki genç arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda omzundan yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmed D. (22) ile Bayram A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Bayram A. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Ahmed D.'yi omuz kısmından yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmed D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Bayram A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

