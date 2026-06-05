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Eniştesini ve kız kardeşini öldürdü, "Eniştemin eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm" dedi

Eniştesini ve kız kardeşini öldürdü, 'Eniştemin eşimle ilişkisi olduğunu düşündüm' dedi
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Bursa'da kıskançlık şüphesiyle bir kişi, marketten dönen eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, şüpheli cinayet silahıyla yakalandı.

Bursa'da kıskançlık şüphesiyle bir kişi, marketten dönen eniştesi ve kız kardeşine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Başlarından vurulan karı-koca olay yerinde can verirken, dehşet saçan şüpheli cinayet silahıyla birlikte yakalandı.

Olay, gece yarısı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada, pusu kuran Niyazi K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Peş peşe ateşlenen kurşunlar karı-kocanın başına isabet etti. Çift kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Zanlının ilk ifadesinde, eşi ile eniştesi arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Sokak ortasında işlenen çifte cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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