Haberler

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli scooter sürücüsü çarpışmadan kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli scooter sürücüsü çarpışmadan kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Nilüfer'de kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan elektrikli scooter sürücüsü, seyir halindeki otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak hızla ilerleyen elektrikli scooter sürücüsü, seyir halindeki otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi Yan Yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobile yeşil ışık yandığı sırada hızla gelen elektrikli scooter sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Otomobille çarpışmaktan son anda kurtulan scooter sürücüsünün tehlikeli hareketi, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi

Milyoner'de sürpriz ayrılık! Oktay Kaynarca'nın yerine bakın kim geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Canlı yayında patladı! Selçuk İnan'dan maçın hakemine sert eleştiri

Selçuk İnan ortalığı ayağa kaldırdı!
Emir Ortakaya'dan penaltı tepkisi: Es geçildi

Maç sonunda olay tepki: Es geçildi!
Kayseri’de polisten kaçan 17 yaşındaki sürücüye 335 bin TL ceza! Dershane parasını kaptırdı

Polisten kaçarken yakalandı: Cezayı duyunca sinir krizleri geçirdi
Ankara’da pavyonlar devren satışta: Fiyatlar 42 milyon TL’ye dayandı

Ankara'nın vazgeçilmezleri satışta: Fiyatlar servet değerine ulaştı
1 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu

Kazada yaralanan MHP'li Zuhal Karakoç'un sağlık durumu belli oldu
Kabine bugün toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren konu var

Milyonların gözü bugün Beştepe'de! Masada Türkiye'yi sarsan dosya var