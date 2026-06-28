Haberler

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, kavşakta seyreden başka bir araca çarptı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Bursa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobil, kavşakta seyreden başka bir otomobile çarptı. Kaza anı ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde Ahıska Caddesi ile Yıldırım Caddesi'ni birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, kavşaktan geçen başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kazanın yaşandığı anlar çevrede bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı

Aylar süren sessizliğini bozdu: Fenerbahçe beni memleketimle...
Sıcaklıklar tavan yapacak! Güneş altında 50 derece alarmı

Bu hafta nefes aldırmayacak! Güneş altında 50 derece alarmı
Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu

Kazanırlarsa Messi'ye çeyrek finalde rakip olacaktı! İşte sonuç
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada