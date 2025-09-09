Haberler

Bursa'da Kırık Ayağıyla Motosiklet Yangınına Müdahale Eden Vatandaş Takdir Topladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kırık ayağına rağmen vatandaşlar yangına müdahale etti ve alevler söndürüldü.

Bursa'da seyir halindeki bir motosiklet alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için yardıma kırık ayağıyla koşan vatandaş yetişti. Yardımsever vatandaşın yangın tüpüyle müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Bursa'da seyir halindeki bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle alev almaya başlandı. Motosiklet sürücüsü tarafından yol kenarına çekilirken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Alevlere teslim olan motosikleti söndürmeye çalışan vatandaşlar arasında ayağı kırık vatandaşın müdahalesi dikkat çekti. Ayağında alçıyla motosiklete koşan vatandaş, elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yardımsever vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Genç kadının cezaevindeki eşiyle flörtleşmesi gündem oldu

Cezaevindeki eşine "Beni özledin mi?" diye sordu, gerisi bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Güvenli liman' değişti, dev bankalardan yeni yatırım tavsiyesi geldi

Yatırımcısına köşeyi döndürtecek! Dev bankalar artık ona yöneliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.