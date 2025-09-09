Bursa'da Kırık Ayağıyla Motosiklet Yangınına Müdahale Eden Vatandaş Takdir Topladı

Bursa'da seyir halindeki bir motosiklet alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için yardıma kırık ayağıyla koşan vatandaş yetişti. Yardımsever vatandaşın yangın tüpüyle müdahalesiyle alevler söndürüldü.

Bursa'da seyir halindeki bir motosiklet, bilinmeyen bir nedenle alev almaya başlandı. Motosiklet sürücüsü tarafından yol kenarına çekilirken çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Alevlere teslim olan motosikleti söndürmeye çalışan vatandaşlar arasında ayağı kırık vatandaşın müdahalesi dikkat çekti. Ayağında alçıyla motosiklete koşan vatandaş, elindeki yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Yardımsever vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi sonrası alevler söndürüldü. - BURSA