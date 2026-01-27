Bursa'da 8 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 ayrı ilden farklı müzekkerelerle yakalama kararı bulunan ve toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen E.B. isimli şahıs, ikametine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA