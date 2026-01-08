Haberler

Elektirik akımına kapılan işyeri ortağı hayatını kaybetti

İnegöl'de bir kereste fabrikasında, elektrikli vinç kullanırken akıma kapılan işyeri ortağı Mahmut Memiş hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kereste fabrikasında meydana gelen olayda vincin elektrik kablosundaki akıma kapılan işyeri ortağı hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Muratbey mahallesinde faaliyet gösteren bir kereste fabrikasında meydana geldi. İşyeri ortağı Mahmut Memiş(32), tomrukları elektrikli vinci, yönlendirme düğmesine bastığı sırada akıma kapıldı. İşçiler akıma kapılan genci kurtarıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdüler. Kalbi duran genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak




Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

İstanbul'u fırtına vurdu! Dev dalgalar tekneyi oyuncak gibi savurdu

Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

