Cinayet gibi kaza güvenlik kamerasında

İznik ilçesinde bir otomobilin bisikletliye çarpması sonucu 63 yaşındaki Derviş Ahmet Fidan hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz gün bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Olay, 12 Mart günü saat 18.30 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu İznik Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gökhan A. idaresindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, bisikletiyle ilerleyen Derviş Ahmet Fidan'a (63) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Fidan ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fidan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anına ait güvenlik kamerası da ortaya çıktı. Bisikletiyle yolun sağından giden Fidan, arkasından gelen otomobilin çarpmasıyla havaya uçtu. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kazadan hemen sonra olay yerine vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
