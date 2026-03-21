Haberler

Bursa'daki feci kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin reklam panosuna çarpması sonucu 20 yaşındaki Aslan Demir hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Aslan Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan İmran S. (18) yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak yoldan çıkan araç, yol kenarında bulunan bir mobilya mağazasının beton reklam panosuna çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan sürücü ile yolcular Aslan Demir (20) ve Mert C.'yi (19) bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü İmran S. ile Mert C. ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Demir'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip İnegöl Hüdai Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü İmran S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz

Hürmüz'den sonra yeni kriz noktası orası oldu: Sert karşılık veririz
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Kriz çözüldü! Irak'a İran gazı tedariki yeniden başladı

Saldırı sonrası durmuştu! İran'dan o ülkeye gaz akışı yeniden başladı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme

Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
Asensio'nun bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı

Bayramını zehir eden olayın perde arkası ortaya çıktı