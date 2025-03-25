Bursa'da Kayıp Leyla Horo Aranıyor
Bursa'da hasta raporu bulunan Leyla Horo, 5 gündür kayıp. Ailesi, Leyla'yı görenlerden 112 Acil Servis Hattı'na bildirmelerini istiyor.
Bursa'da kendisinden 5 gündür haber alınamayan Leyla Horo her yerde aranıyor.
Hasta raporu olduğu belirtilen Leyla Horo 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Horo'ya ulaşamayan kederli aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Aile, Leyla Horo'yu görenlerin 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa