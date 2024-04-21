Bursa'da Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da 2 gündür kayıp olan Hacer Ubuz'un cansız bedeni, yaşadığı eve 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Orhaneli ilçesi Koçu Mahallesi'nde kaybolan 85 yaşındaki alzaymır hastası Hacer Ubuz, 2 gündür jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), AKUT, JAK ve ANDA ekipleri tarafından aranıyordu. Arama çalışmalarına katılan köylüler tarafından yaşlı kadının cansız bedeni yaşadığı evden 2 kilometre uzaklıkta boş bir arazide bulundu.

Ubuz'un cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - BURSA