Bursa'da 3 gün aranıp Mudanya sahilde cesedi bulunan 19 yaşındaki Berat Yavuz toprağa verildi
19 yaşındaki Berat Yavuz, 7 Aralık'tan beri kayıptı ve Mudanya sahilinde bulundu. Cenazesi aile ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.

Bursa'da 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranırken dün öğle saatlerinde Mudanya sahilinde cesedi bulunan 19 yaşındaki Berat Yavuz ailesi ve arkadaşlarının gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Berat Yavuz'dan (19), 7 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri üç gün boyunca arama çalışmalarını sürdürürken, dördüncü gün acı haber Mudanya'dan geldi.

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkiinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Cenazesi ailesine teslim edilen Berat Yavuz'un cenaze namazı bugün Vakıfköy Mahallesi Merkez Camiinde öğle namazının ardından kılındı. Berat Yavuz'un Erikli Mahallesinde elektrikçilik yaptığı öğrenilen esnaf babası Hatip Yavuz'u diğer çocukları ve yakınları teselli etti.

Berat Yavuz'un annesi ve arkadaşları da tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Namazın ardından 19 yaşındaki gencin cesedi toprağa verilmek üzere Turan Köy mezarlığına gönderildi. Yavuz'un kesin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
