Bursa'da Kayınpeder ve Oğlu Eski Damatlarını Silahla Darp Edip Bıçakladı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kayınpeder A.K. ve oğlu M.K., eski damatları Savaş G.'yi tüfekle darp edip bıçakladı. Olay sonrası şüpheliler yakalandı.

Bursa'da eski damadından bir süredir tehdit alan kayınpeder, yanına aldığı oğluyla birlikte kahvehaneyi tüfekle bastı. Eski damatlarını önce silahla darp eden baba-oğul, sonrasında 30 suç kaydı bulunan damadını bıçakladı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski damatları Savaş G.'nin bir süredir kayınpederi A.K.'yi tehdit etmesi üzerine, kayınbaba yanına aldığı oğlu M.K. ile birlikte tüfekle baskına gitti.

Önce tüfeğin kabzasıyla darp ettikleri Savaş G.'yi sonrasında bıçaklayan baba-oğul, olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edilen yaralı tedavi altına alınırken, 2 şüpheli de çok geçmeden Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltındaki saldırganların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Baba A.K., "Eski damadının kızını zorla kaçırmaya çalıştığını" iddia etti. - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
