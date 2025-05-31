Bursa'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Bursa'da Kamyonet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapan kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da meydana gelen kazada kamyonetle minibüs çarpıştı.

Kaza, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde İznik-Orhangazi yolunda meydana geldi. 06 DK3223 plakalı kamyonet sürücüsü dönüş yapmak isterken 16 ADS 605 plakalı araç ile çarpıştı. Olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan 2 sürücü ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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