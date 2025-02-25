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Bursa'da Kamyonet Hırsızları Kovalamaca Sonucu Yakalandı

Bursa'da Kamyonet Hırsızları Kovalamaca Sonucu Yakalandı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki gün arayla iki kamyonet çalan iki arkadaş, polisin uzun kovalamacasının ardından yakalandı. Şüphelilerden birinin 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Bursa'da iki gün arayla iki kamyonet çaldıktan sonra yola çıkan 2 arkadaş, polis ekiplerini peşine taktı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonrası, hırsızları yakalayan ekipler, şüphelilere yaptığı sorgu sonrası birinin 16 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğunu tespit etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde iki gün arayla iki kamyonet çalan iki arkadaş, çaldıkları araçla trafiğe çıktı. Kamyonetlerini bulamayan araç sahipleri ise hemen 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için devreye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin çalıntı araçla kullandığı güzergahlar tespit etti. Detaylı kamera çalışması yapan ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Cadde üzerinde ekiplerin takip ettiği şahıslar, polisleri görünce anayolda nefes kesen kovalamaca başladı. Kilometrelerce kaçan hırsızlar 11 Eylül Bulvarı üzerinde yakalandı. Kimlik tespiti yapılan Maşallah S., ile Ahmet Can D., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada sorgusu yapılan şüphelilerden Maşallah S.'nin "Yağma" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğu ortaya çıktı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Yıldırım S.Ö.S Büro Amirliği ekiplerince el konulan araçlar sahiplerine teslim edilirken, araçlarının bulunmasına sevinen vatandaşlar, yetkililere ve polis ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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