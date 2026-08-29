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Bursa'da Kamyonet Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Oldu

Bursa'da Kamyonet Seyir Halindeyken Alevlere Teslim Oldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki bir kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti tamamen sardı; itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da seyir halindeki kamyonet, alevlere teslim oldu.

Yangın, İznik ilçesi İznik-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, kamyonetin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonet kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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